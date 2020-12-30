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Разгружаем 31 декабря. 9 готовых меню на Новый год для занятых хозяек

Подборка рецептов к посту. Постные горячие блюда, супы, салаты и десерты

Делится ли Джо едой? Тест по сериалу "Друзья"

Успеть за 24 часа. Когда начинать готовиться к Новому году?

С днем рождения меня!

Новогодний стол заказов 2022. Готовимся ко дню "Н"

Составляем новогоднее меню 2022 – подборка рецептов для новогоднего стола

30.12.2020

Уже традиционно незадолго до Нового года я собираю в одном большом посте все рецепты, которые можно подать к праздничному новогоднему столу. Если вы еще не составили новогоднее меню – выбирайте на здоровье, готовьте с удовольствием и удивляйте своих родных и близких. И пусть наступающие праздники будут для вас не только веселыми, но и очень-очень вкусными.

Разумеется, пост будет пополняться новыми рецептами до самого Нового года. Следите за обновлениями!

ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПОЛНАЯ ПОДБОРКА ПРАЗДНИЧНЫХ РЕЦЕПТОВ.

ПОЭТОМУ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ДОБАВЛЯТЬ ЕЕ В ЗАКЛАДКИ – ОНА ПРИГОДИТСЯ ВАМ НЕ ТОЛЬКО НА НОВЫЙ ГОД, НО И НА ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ.

ЗАКУСКИ

Мини-брускетты с уткой и карамелизированными яблоками

ЗАКУСКИ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Закусочный торт с красной рыбой и шпинатом
Закусочные эклеры с семгой и базиликовым кремом
Брускетты с подкопченной сардиной иваси и яблочным соусом
Брускетты с сельдью и печеной свеклой
Сырные трубочки с лососем и сырным кремом
Гравлакс со свеклой
Канапе на сырном печенье
Профитроли с кракелюром и лососевым муссом
Профитроли с форшмаком
Фаршированный кальмар с грибами
Маринованная скумбрия
Мини-бутерброды с лососем и кремом из хрена
Рийет из копченого лосося
Кростини с гуакамоле и креветками
Веррины с кремом из горошка и острыми креветками
Гравлакс – соленый лосось
Сельдь со свеклой по-татарски
Эклеры с креветочным кремом и тар-таром из хурмы
Тартинки с сельдью и сметанным соусом с хреном
Жареные креветки в беконе с острым томатным соусом
Террин из красной и белой рыбы со сливочным сыром
Тартар из лосося с кремом из авокадо
Креветки с имбирем в тесте фило
Закуска из сельди с яблоками и сметанным соусом
Профитроли со сливочным сыром и лососем
Тартар из лосося и авокадо на огурцах
Рулетики из лосося с белым хлебом и сливочным сыром
Мини-блинчики с лососем и острым сметанным кремом
Канапе из креветок с помидорками черри
Лососевый салат в ракушках
Фаршированная щука
Закусочные профитроли со сливочным кремом и креветками
Канапе из креветок и огурца на тостах
Креветочные заварные шарики
Шампиньоны с лососем в беконе
Лосось со сливочным кремом в стаканчиках из огурца
Фаршированные яйца с лососем и огурцом
Лодочки из помидоров с авокадо и креветками
Волованы с красной икрой
Форшмак
Закусочный рулет с копченой форелью

ЗАКУСКИ ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Куриный террин со свиной вырезкой
Террин из свинины с сухофруктами
Террин из свиной рульки
Мясные шарики в ягодной глазури
Тарталетки с ветчиной и луком
Тар-тар из телятины
Рийет из кролика
Буженина
Канапе из салями с фетой и огурцом
Канапе из ветчины с сырной начинкой
Канапе из ветчины и оливок
Яйца, фаршированные ветчиной
Террин из свинины с куриной печенью
Мини-гамбургеры
Заливное из говяжьего языка
Террин из свинины с куриной печенью и сухофруктами
Остро-сладкие закусочные фрикадельки
Чернослив в беконе с голубым сыром
Нежный паштет из куриной печени
Канапе из острой утки с моцареллой и виноградом
Мини-брускетты с уткой и карамелизированными яблоками
Профитроли с острым куриным салатом
Террин из курицы с кешью
Террин из индейки и курицы с розовым перцем
Брускетта с уткой, рукколой и бальзамическим соусом
Террин из утки с фисташками и сушеной клюквой
Медово-лимонные куриные грудки
Шарики из курицы с рисом
Перепелиные яйца по-шотландски
Террин из курицы со сладким перцем
Шашлычки с курицей, фетой и маринованными овощами
Закусочные куриные фрикадельки в кунжуте
Куриные шашлычки на шпажках
Тарталетки с копченой курицей и картофелем
Закуска из копченой курицы на огурцах
Мини-бургеры из курицы с соусом айоли

ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

Томатный рулет с печеным перцем и сыром
Перевернутые профитроли с сырным кремом и перцем
Рулетики из цуккини с печеным перцем
Быстрые баклажаны по-китайски
Шампиньоны в медовом маринаде
Тарталетки с белыми грибами
Паштет из зеленого горошка и авокадо с мятой
Мгновенные малосольные огурцы
Фаршированные яйца с копченым лососем
Креветочный салат в ракушках
Тарталетки-перевертыши с шампиньонами
Рулетики из печеного перца с сырным кремом
Рулетики из баклажана с фетой и помидором
Волованы с грибной начинкой
Шампиньоны с чесноком и хересом
Грибы в сливочной заливке
Шампиньоны с бальзамическим уксусом
Помидоры с базиликовым кремом
Маринованные шампиньоны
Фаршированные шампиньоны

ЗАКУСКИ ИЗ СЫРА И ЯИЦ

Пикантные сырные шарики
Томатные тарталетки с сыром
Шпинатный рулет с вялеными томатами
Тарталетки с грушей и голубым сыром
Веррины “Капрезе”
Канапе с камамбером и персиком
Запеченный инжир с голубым сыром и медом
Сырные палочки
Запеченный камамбер с медом и орехами
Закусочные капкейки со сливочно-базиликовым кремом
Закусочные шарики из голубого сыра с виноградом
Закусочный штрудель с грибами и сыром
Канапе из сырного ассорти и фруктов
Сырные гужеры
Тосты с грушами и голубым сыром
Салат «Капрезе» в слоеных стаканчиках
Канапе с кремом из феты и песто с томатами
Мильфёй из помидора с моцареллой
Шарики из феты с грецкими орехами
Заварные сырные шарики

САЛАТЫ

Салат с острой курицей и маринованными овощами

САЛАТЫ С ПТИЦЕЙ

Салат с томленой уткой, брокколи и ореховой заправкой
Салат с куриными сердечками и баклажаном
Салат с тыквой, грибами и утиной грудкой
Салат с куриной печенью и яйцом пашот
Салат из печеной курицы с оливками
Салат с уткой и жареной тыквой
Салат с курицей и вешенками с заправкой песто
Салат из индейки с шампиньонами
Салат из утки с припущенными помидорами черри
Салат с острой курицей и маринованными овощами
Салат из утки с овощами и соусом наршараб
Салат из курицы с цуккини и томатами черри
Салат с уткой и печеным сладким перцем
Салат из рукколы с уткой и грушей
Салат с куриной печенью и бальзамической заправкой
Сытный салат с копченой курицей и авокадо
Кобб-салат
Салат с курицей, томатами и шафрановым винегретом
Салат из курицы и помидоров
Салат из курицы с фетой и апельсином
Салат из курицы с авокадо
Салат из курицы с фруктами
Салат из курицы с цуккини и помидорами
Калифорнийский куриный салат
Салат из копченой курицы, яблок и грецких орехов
“Цезарь” с курицей
Салат из индейки в ананасе
Теплый салат из курицы со свеклой и сухариками
Салат из курицы с огурцом и кукурузой
Салат из курицы с манго и рукколой
Рубленый салат с острой индейкой
Салат с курицей и цуккини
Салат с авокадо и копченой курицей
Салат Оливье с курицей под соусом айоли
Перигорский салат

САЛАТЫ С МЯСОМ

Салат с ростбифом и зеленой заправкой
Теплый салат с азиатскими фрикадельками
Салат с бужениной и жареными овощами
Теплый салат со стейком и картофелем
Салат с печеной свеклой, голубым сыром и вяленым окороком
Салат с языком, дайконом и сладким перцем
Салат с шампиньонами, авокадо и хрустящим беконом
Салат из языка с зеленым горошком
Салат с ростбифом и припущенными томатами черри
Теплый салат с острой говядиной и сладким перцем
Салат из шпината с шампиньонами, яйцом и беконом
Оливье с копченым языком
Теплый салат из картофеля, грибов и голубого сыра
Салат с малосольной форелью и авокадо
Шеф-салат
Салат из окорока и горошка
Салат с бастурмой и бальзамической заправкой
Салат с языком и авокадо
Пражский салат
Салат со шпинатом и теплой заправкой
Салат со свиным сердцем

САЛАТЫ С РЫБОЙ И МОРЕПРОДУКТАМИ

Салат с рисом, сельдереем и икрой минтая
Салат с тунцом и авокадо
Средиземноморский салат с осьминогами
Салат с острыми креветками и арахисовой заправкой
Салат с креветками, апельсином и ореховой заправкой
Салат из креветок с манго, мини-моцареллой и медовой заправкой
Салат с мидиями в вине, редисом и огурцом
Салат из лосося с авокадо и вялеными томатами
Салат из лосося с брокколи
Салат Нисуаз
Салат из рукколы с креветками и помело
Теплый салат с лососем и свеклой
Салат из форели с картофелем и зеленой фасолью
Салат с тунцом и авокадо
Салат с креветками и апельсином
Салат из кальмара, яиц и огурца
Салат с картофелем, свеклой и копченой скумбрией
Салат с креветками и белой фасолью
Салат из лосося и огурца с медовой заправкой
Сельдь под шубой с зеленым чесночным соусом
Салат с лососем и шпинатом
Салат с сельдью и яблоком
Салат из мидий в сырной корзиночке
Салат “Красное море”

САЛАТЫ С ЯЙЦАМИ И СЫРОМ

Салат из помидоров с фетой и базиликовой заправкой
Картофельный салат с яйцами и горошком
Салат с помидорами и ростками сои
Салат из томатов и фасоли в средиземноморском стиле
Шопский салат
Греческий салат
Салат с грушами и голубым сыром
Салат из моцареллы, томатов и перепелиных яиц
Салат из козьего сыра и свеклы с рукколой
Салат с фасолью и апельсином и фетой

ОВОЩНЫЕ САЛАТЫ

Вальдорфский салат
Салат с авокадо и кукурузой
Салат из капусты с апельсинами и зеленью
Салат из маринованной цветной капусты
Капустный салат с каперсами
Теплый салат из шампиньонов

ГОРЯЧЕЕ

КУРИЦА

Курица, запеченная с овощами

Фаршированные куриные ножки с зеленым муслином
Печеный перец, фаршированный курицей и овощами
Фаршированные шампиньоны с курицей
Куриный рулет с говяжьим фаршем
Фаршированные баклажаны с курицей
Рулет из курицы с базиликом
Курица, фаршированная ананасами
Куриные ножки, фаршированные грибами
Галантин из курицы с перепелиными яйцами
Рубленый рулет из курицы с брокколи
Куриное филе а ля Шиври
Куриный террин со свиной вырезкой
Рулет из курицы с рататуем
Запечённые цыплята с горчичным маринадом
Курица, запеченная с лимоном и розмарином
Запеченная курица с картофелем и грибами
Куриная грудка с грибами и клюквенным соусом
Рубленый рулет из курицы с печенью
Террин из курицы с кешью
Курица, запеченная с овощами
Шашлычки из курицы в соевом маринаде
Куриные грудки, фаршированные фетой
Сатай из курицы с арахисовым соусом
Куриные рулетики с полентой и сливочным базиликовым соусом
Цыпленок в пряном маринаде
Куриные шашлычки в розмариново-апельсиновом маринаде
Куриные котлеты с яблоками в беконе
Куриные ножки в пряном маринаде
Куриное филе le Cordon Bleu
Курица, запеченная с лимоном
Рулет из курицы с печенью
Запеченная курица с каштанами
Куриные шашлычки с лимоном и зеленью
Куриное филе в беконе и сухарях
Куриные ножки в беконе
Запеченная курица в паприке
Курица с имбирем и острым перцем
Курица, фаршированная рисом и сухофруктами
Курица с 40 зубчиками чеснока
Куриные грудки в сырной панировке с томатным соусом
Куриные ножки в розмариновом кляре
Куриные рулетики с мятно-миндальной начинкой
Куриные грудки в миндальной крошке
Фаршированные окорочка с грибами
Курица с хрустящей корочкой
Рулет из курицы с овощами
Фаршированные куриные ножки

УТКА, ГУСЬ И ИНДЕЙКА

Утиные ножки с яблочно-смородиновым чатни
Шампиньоны, фаршированные индейкой
Индейка, запеченная с айвой
Запеченное бедро индейки в пряном маринаде
Запеченное бедро индейки в медовой глазури
Запеченная утка в лаймово-медовой глазури
Утка в соево-апельсиновой глазури с пятью специями
Гусь с яблоками и апельсинами
Утиная грудка с брусничным соусом и жареной полентой
Утиное филе с цуккини и лаймово-медовым соусом
Утка, запеченная с лимонами и тыквой
Запеченная утка с апельсиново-коньячным ароматом
Утиные грудки в соево-ананасовом соусе
Запеченная утка в глазури из меда и соевого соуса
Утка с грибами и картофелем
Утка с яблоками
Утка с корнеплодами и вишнево-винным соусом
Запеченное бедро индейки
Мясной рулет из индейки
Рулет из индейки с базиликом
Бризоль из филе индейки
Индюшиный рулет с фруктами
Фаршированная грудка индейки

ГОВЯДИНА, БАРАНИНА

Пряный ростбиф на ребрах

Мясная буханка с овсяными хлопьями
Запеченная говяжья вырезка с соте из перца и грибов
Рулетики из баклажана с мясом
Рулет из говядины с курицей
Перепелиные яйца по-шотландски с говядиной
Корейка барашка в зеленой панировке
Запеченная баранья нога с розмарином
Пряный ростбиф на ребрах
Ростбиф с перцем и печеными овощами
Мясной рулет с брокколи и грибами
Запеченный бараний окорок с соусом из феты
Говяжья вырезка в ореховой корочке
Ростбиф с песто из базилика и вяленых томатов
Ростбиф в имбирно-луковом маринаде
Стейк из говядины с тыквенным соусом и пюре из брокколи
Ростбиф с чесноком и луково-винным соусом
Запеченная говяжья вырезка с грибами в тесте фило
Шашлычки из говядины со сладким перцем в имбирном маринаде
Ростбиф в пряных травах с горчичным маслом
Мясной рулет с вареными яйцами
Филе миньон с бальзамическим соусом и овощами
Шашлычки из говядины с грибами и луком
Говядина «Веллингтон»
Ростбиф с запеченным луком и шампиньонами

СВИНИНА

Мясная буханка со шпинатом и копченой грудинкой
Запеченный окорок в азиатском маринаде
Фаршированные баклажаны с мясом
Запеченный свиной окорок в пряном маринаде
Свиная шея в венгерском маринаде
Мясные гнезда с курицей и брокколи
Запеченный свиной окорок в цитрусовом маринаде
Мясная буханка с лесными грибами
Рулетики со сладким перцем и огурчиком
Мясной рулет с белыми грибами
Печеная свиная шея с овощами по-азиатски
Рубленый рулет из свинины с перцем и огурцами
Свиной окорок, запеченный в пиве
Мясной пирог с лесными грибами
Мясная буханка с грибами
Свиная вырезка с начинкой из чернослива
Свиная корейка, запеченная с пряностями
Рубленый мясной рулет со сладким перцем
Запеченная свиная шея, шпигованная чесноком, с соусом бер руж
Пряная запеченная свиная шея с картофелем
Рубленые рулетики с вялеными томатами
Свиная вырезка по-венгерски
Мясной рулет с сыром и ветчиной
Свиная вырезка в горчичном маринаде
Свинина в кунжутной панировке
Свиной окорок, запеченный в беконе с розмарином
Свиная корейка, фаршированная грибами
Острый мясной рулет в мексиканском стиле
Шампиньоны, фаршированные мясом
Свиное филе, фаршированное сухофруктами и каштанами
Свиная вырезка, фаршированная курагой
Свиное филе, запеченное с яблоками
Свиная вырезка с инжиром в беконе
Свинина, запеченная с луком и чесноком
Мясной рулет с брокколи и цветной капустой
Мясной рулет с картофельной начинкой
Отбивные из вырезки в пармезане
Свиная вырезка с травами в беконе
Мясной рулет со шпинатом и грибами
Мясной рулет “Конфетти”
Свиной рулет с миндалем
Свиная вырезка в вишневом соусе
Рулетики из свинины с черносливом

КРОЛИК

Кролик, тушеный в белом вине с оливками
Кролик в горчично-медовом соусе
Лимонное рагу из кролика
Тушеный кролик с картофелем и оливками
Кролик, тушенный в пиве

РЫБА

Запеченная речная форель с травами и лимоном
Рулеты из скумбрии с петрушечным песто
Штрудель с белой рыбой и шпинатом
Стейки из форели с овощами-вок
Пряные стейки из лосося с имбирем
Лосось с хрустящей корочкой и эстрагоновым винегретом
Запеченный сибас с салатом в греческом стиле
Запеченный лосось с фисташками и горчицей
Рулетики из дорады с шафрановым ризотто
Запеченный лосось в медово-горчичном соусе
Лосось с миндальной корочкой и соусом из лисичек
Треска в конверте из пергамента на подушке из овощной лапши
Дорада с картофельным гарниром и сливочно-горчичным соусом
Рулетики из сибаса с песто
Тилапия в конверте с песто из петрушки и фисташек
Лосось с цуккини в конверте
Лосось под укропным соусом
Тилапия в хрустящей картофельной корочке
Лосось с маслинами и томатами
Запеченный лосось с сырно-ореховой корочкой
Котлеты из красной и белой рыбы
Форель, запеченная в пергаменте
Рулетики из тилапии с грибами
Шашлычки из семги с карри

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ и ЧИЗКЕЙКИ

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ

Торт “Опера”
Торт “Добош”
Торт “Монастырская изба”
Маковый торт с кофейным кремом
Торт “Панчо” с вишней
Торт “Ленинградский”
Йогуртовый пирог с персиками
Нежный творожный торт с персиками
Меренговый рулет с малиной и фисташками
Пирожные шу с кремом “Бейлиз”
Торт “Медведь в малиннике”
Заварные пирожные “Орешек” по ГОСТу
Пирожные шу с малиновым кремом
Заварные кольца с творожным кремом
Сицилийская кассата
Торт “Птичье молоко” со смородиной
Медовик с лимонным кремом
Торт “Шоколадная девочка”
Домашний “Наполеон” с кремом “пломбир”
Заварные пирожные с кремом из голубики
Румынский медово-ореховый торт
Муссовое пирожное с шоколадом и маракуйей
Шу “Париж-Брест”
Маковый торт с заварным кремом
Тыквенный рулет с кремом из сливочного сыра
Шоколадный-шоколадный торт
Торт “Подарочный” по ГОСТу
Торт “Три шоколада”
Заварной творожник на медовом тесте
Клубничный торт с двумя кремами
Торт “Сказка” по ГОСТу
Торт “Микадо”
Шоколадно-медовый торт
Торт “Молочная девочка”
Морковно-тыквенный торт
Торт “Шалаш любви”
Торт с заварным шоколадным кремом и клубникой
Шоколадное пирожное с вишней
Кокосовый торт с лимонным курдом
Халвичный торт
Шоколадный рулет с пьяной вишней
Торт “Мудрый еврей”
Торт “Эстерхази”
Медовик “Ателье”
Йогуртовый торт с яблоками и карамелью
Радужный торт
Киевский торт по ГОСТу
Торт “Прага”
Миндальный рулет с манговым муссом
Малиновый торт с шоколадом
Шоколадное “Птичье молоко”
Торт “Смородина в шоколаде”
Торт с яичным ликером
Маковое пирожное с апельсиновым кремом
Пирог Карпатка
Торт “Моцарт”
Ореховый торт с масляным кремом
Лимонный пирог с меренгой
Торт “Птичье молоко”
Парижский флан
Клубничный тарт с заварным кремом
Торт “Клубничный мусс”
Шоколадно-ореховый торт с “Нутеллой”
Маковый торт с кремом из вареной сгущенки
Ленивый “Наполеон” со сливочным кремом
Шоколадный торт a la “Sacher”
Медовый торт с грецкими орехами
Черемуховый торт со сметанным кремом
Торт “Тирамису”
Торт “Черный лес”
Торт “Красный бархат”
Морковный пирог с кремом из сливочного сыра
Рулет “Рождественское полено” с кремом из белого шоколада
Торт со взбитыми сливками
Ленивый шоколадный торт с печеньем
Шоколадный торт
Шоколадный пирог с ганашем
Шоколадно-кофейный пирог со сметанным кремом
Торт с клубникой и маскарпоне
Тарт с миндалем и молочным шоколадом
Шоколадно-вишневый торт со сливочным кремом
Пряный яблочный торт
Шоколадно-банановый торт
Торт “Кокосово-шоколадный мусс”
Эклеры с итальяским сливочным кремом и шоколадом
Шу с заварным и малиновым кремом
Фондан
Крокембуш

ЧИЗКЕЙКИ

Малиновый чизкейк
Чизкейк “Мокка”
Апельсиновый чизкейк
Чизкейк Сан Себастьян
Тыквенный чизкейк
Чизкейк с Нутеллой
Чизкейк с вареной сгущенкой
Холодный вишневый чизкейк
Чизкейк “Тирамису”
Карамельный мраморный чизкейк
Чизкейк с маковой прослойкой
Японский чизкейк
Чизкейк “Нью-Йорк”
Чизкейк с пралине из грецких орехов
Малиновый чизкейк с белым шоколадом
Чизкейк «Бейлиз»
Чизкейк с белым шоколадом и клубничным желе
Чизкейк “Шоколадное безумие”
Мини-чизкейки с ягодами
Тройной шоколадный чизкейк
Черничный чизкейк без выпечки
Черничный творожный торт без выпечки

ДЕСЕРТЫ

Шоколадные шарики “Брауни”
Малиновый мусс
Шоколадные трюфели с маракуйей
Тыквенное крем-брюле
Персиково-апельсиновое желе
Апельсиново-малиновое желе из шампанского
Арахисовая помадка с медом
Вишневое йогуртовое желе
Простой карамельный пудинг
Мусс “Амаретто”
Клубничное желе с шампанским
Сливочный десерт с шоколадным печеньем
Шоколадно-арахисовая помадка
Шоколадные трюфели с лаймом и медом
Домашний “Сникерс”
Карамельная панна котта
Бригадейро – домашние бразильские конфеты
Карамельная панна котта
Конфеты с арахисовой пастой
Лимонный десерт с маскарпоне
Розовые трюфели из белого шоколада
Запеченный шоколадный крем с малиной
Ванильный пудинг с персиками
Чизкейк в стакане с клубникой
Шоколадно-ванильный пудинг с клубникой
Клубничный мусс
Чернично-ванильная панна-котта
Трюфели из молочного шоколада с лавандой и медом
Карамельный мусс
Домашние мятные маршмеллоу
Десерт из осенних фруктов с маскарпоне и манго
Десерт “Малиновое лето” с чизкейковым кремом
Яблочный штрудель
Печеные яблоки с медом и меренгой
Крем Каталана
Горячий белый шоколад с клубникой
Конфеты “Каштаны”
Шоколадная плитка с орехами и сушеной клюквой
Абрикосовая панна котта
Шоколадное крем-брюле
Заварные кольца с апельсиновым кремом из рикотты
Магический пирог
Шоколадная помадка с вареной сгущенкой и орехами
Крем-брюле
Ореховые конфеты в белом шоколаде
Желе “Кофе со сливками”
Фламбированные груши с апельсиновым ликером
Груши в красном вине с пряностями
Тирамису
Безе “Ёлочки”
Желе из шампанского с виноградом
Шоколадная панна котта
Салат из тропических фруктов
Крем-карамель
Сметанное желе с орехами
Чернично-сливочное желе
Клубничная панна котта
Нуга в шоколаде
Фруктовый салат с клубникой в ананасе
Панна котта с клубничным желе
Конфеты из миндаля и белого шоколада
Миндаль в шоколаде
Простые шоколадные трюфели
Вишневый штрудель
Сметанно-клубничное желе

Выбирайте, готовьте и радуйте своих близких! Хороших вам праздников, неизменно радостного настроения и вдохновения!

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Комментарии

Все (190)
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Инна
Инна

Ссылкой на Ваш сайт со мной поделилась подруга (Елена Шедко). Ну и что я хочу сказать? Шикарно, просто в приготовлении, продукты “человеческие”, рецепты понятные и наглядные. Я в восторге! Представляю, сколько труда это Вам стоит. Огромное Вам спасибо!

83
  • 5 гостей
-5
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16.12.15 16:52
Ооо
Ооо

А можно еще рецепт рыбки в кляре. ☺

9
  • 1 гость
-1
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20.12.15 13:17
Шема
Шема

Ура! Огромное спасибо Вам за большой подборка рецептов.
С наступающим

11
  • 2 гостя
-2
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23.12.15 00:05
Арина
Арина

С Рождеством, Татьяна!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в блоге сливочный соус, с которым можно подать стейки форели?
Искала – не нашла.

5
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0
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07.01.16 10:50
Mild

К рыбе будет хорош голландез: http://www.vkusnyblog.ru/smak/24588
Еще есть варианты в этих рецептах:
http://www.vkusnyblog.ru/smak/21859
http://www.vkusnyblog.ru/smak/19737
http://www.vkusnyblog.ru/smak/16942

8
  • 1 гость
-1
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12.01.16 10:59
Marinka

Танечка, спасибо за подборку! Не придется долго раздумывать, рыская по просторам блога))) Мне в этом году это очень актуально, т.к. 31.12 работаю, а стол будет накрыт традиционно по вашим рецептам. Всех с наступающим Новаым Годом!!!

10
  • 2 гостя
-2
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25.12.16 08:33
Alla
Alla

СПАСИБО, Танечка!!!!!

3
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25.12.16 18:36
suok
suok

Татьяна, спасибо за подборку! Как всегда очень удобно подбирать рецепты.

В Апельсиновых капкейках в шоколадом ссылка ведет на Малиновый торт (

4
  • 1 гость
-1
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26.12.16 18:38
Mild

Поправила ссылку.
Спасибо вам за внимательность 🙂

2
  • 1 гость
-1
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28.12.16 19:05
Nata
Nata

И пикантные сырные шарики без ссылки

0
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20.12.18 15:56
наталья

Татьяна, спасибо Вам за Ваш труд! Вас и всех читателей блога с наступающим Новым годом! Мира всем нам и вкусного праздника!

4
    Голос против
0
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27.12.16 06:36
Seka

Татьяна,с Наступающим Вас!!!Спасибо Вам огромное за ВКУСНЫЙ ПОЗИТИВ!!!!

5
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-1
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30.12.16 14:35
Ната

Добрый день, с Наступающим, Вас!! А Вы обновлять подборку будете??

3
  • 2 гостя
-2
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18.12.17 05:50
Apexina

Огромное спасибо!
Зарегистрировалась недавно, но тогда, когда поняла, что пользуюсь Вашимии рецептали не менее 6 лет)) Я – ваша фанатка! У Вас талант подать рецепт нормальным, “человеческим” языком. Продукты – тоже – те, что можно купить, я не лететь за ними в Париж)))

Всем своим подругам советую искать что-то новое именно здесь.
Всех благ Вам в Новом году!

15
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-2
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18.12.17 16:39
Даша
Даша

Огромное спасибо) Скажите, а в этом году не будет продолжения примерных меню, как в прошлом году?)

5
  • 1 гость
-1
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18.12.17 18:52
Mild

Будут. Уже готовлю 🙂

7
  • 1 гость
-1
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21.12.17 01:09
Аня
Аня

очень жду, а то глаза разбегаются от такого количества вариантов 🙂

1
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18.12.18 15:02
Татьяна
Татьяна

Спасибо Татьяна, за подборку. Очень удобно, все перед глазами. И конечно, готовя по вашим рецептам, это залог вкусной еды, довольных и сытых родных и близких.

3
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19.12.17 13:47
Оксана
Оксана

Танечка, спасибо за подборку новогодних рецептов. Недавно спрашивала Вас о индюшке или индоутке ( как их лучше целиком приготовить), а тут столько рецептов с уткой?. С наступающими праздниками Вас.

1
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20.12.17 08:20
Lelik

А как же имбирное печенье? Оно же такое новогоднее 🙂

1
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10.12.18 19:36
Mild

Оно теперь в отдельной подборке – с рождественской выпечкой: https://www.vkusnyblog.ru/menu/rozhdestvenskaya-vypechka/

1
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12.12.18 10:39
людмила
людмила

да-да! я тоже обожаю имбирное печенье, ммммм оно такое вкуснейшее, с удовольствием научилась бы его готовить

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10.12.18 20:57
iryna
iryna

добрый вечер, Татьяна.
как обычно – огромный, замечательный выбор. спасибо! помнится, где-то еще была подборка разного печенья к рождественским подаркам. не подскажете ли, где искать эту подборку?

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10.12.18 22:23
Mild

Теперь она отдельно идет: https://www.vkusnyblog.ru/menu/rozhdestvenskaya-vypechka/

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12.12.18 10:39
MariyaArt

Спасибо большое за Вашу работу, большой труд, Вы открываете новые горизонты в кулинарии, согласна с множеством высказываний выше – без Вашего блога не решилась бы на приготовление многих блюд, а с Вашей поддержкой… наш дом становится уютнее, еда вкуснее и разнообразные, по новому открывается традиция семейных застолий. Спасибо!

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14.12.18 21:15
Lisha

Ссылка «Шоколадное пирожное с вишней» ведёт на «Эстерхази».

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15.12.18 16:36
Марина
Марина

Таня, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, во многих рецептах присутствует сыр Philadelphia,но, к сожалению, в России он перестал продаваться. Чем его можно заменить. Спасибо.

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15.12.18 18:33
Mild

Любым другим сливочным творожным сыром. Типа Альметте, например.

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15.12.18 21:37
Mary

Потрясающая подборка! Третий Новый год готовлю ваши блюда. Спасибо!

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21.12.18 11:00
Kate

Пикантные сырные шарики без ссылки

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27.12.18 05:20
Mild

Добавила. Спасибо.

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28.12.18 00:10
Николай
Николай

Спасибо за подробный перечень новогодних блюд.
Хотя Новый год уже наступил, но будет еще 14 января, нужно будет приготовить вкусняшек))

0
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08.01.19 18:11
SNM (Светлана Маринина)

В нашей семье уже традиция: новогодний стол с рецептами из Вкусного блога. Новый, 2020 г., не исключение. Ссылка на подборку рецептов для новогоднего стола у меня на экспресс-панели, а также все крупные подборки Вкусного блога (выпечка с тыквой, рецепты из детства, подборка рецептов кексов и т.д. и т.п.). Спасибо за Вашу работу!

5
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06.12.19 19:59
Елена

Спасибище огромное,огромное! С Наступающим!!!

nastol.com.ua-75857.jpg
4
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18.12.19 12:14
Ольга

Татьяна, благодарю Вас за столь полную подборку! Мне очень хотелось бы увидеть на сайте рецепт запекания индейки целиком. Всегда хотела осилить такую махину, но никак не решусь.

1
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20.12.19 14:44
Mild

Я пока тоже не берусь – у меня ее просто некому будет съесть, такую большую.

0
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22.12.19 09:15
Valli

Я года два назад запекала на НГ. Если бы не продажа ее в О’кей…может и не подумала бы…а тут -вот они тушки, бери не хочу…где то по 4, 5 кг были. Всё получилось. Рецепт брала здесь!!!😊

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22.12.19 15:14
Галина
Галина

как же здорово!!!огромное спасибо!!!

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21.12.19 23:27
Kate

В закуски из овощей затесался креветочный салат 🙂 и фаршированные яйца с копченым лососем

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29.12.19 11:10
Olgavlkuznecova

Сайт просто шикарный. Рецепты – огонь!!!

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19.12.20 15:27
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