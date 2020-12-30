Уже традиционно незадолго до Нового года я собираю в одном большом посте все рецепты, которые можно подать к праздничному новогоднему столу. Если вы еще не составили новогоднее меню – выбирайте на здоровье, готовьте с удовольствием и удивляйте своих родных и близких. И пусть наступающие праздники будут для вас не только веселыми, но и очень-очень вкусными.

Разумеется, пост будет пополняться новыми рецептами до самого Нового года. Следите за обновлениями!

ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ И ПОЛНАЯ ПОДБОРКА ПРАЗДНИЧНЫХ РЕЦЕПТОВ.

ПОЭТОМУ НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ДОБАВЛЯТЬ ЕЕ В ЗАКЛАДКИ – ОНА ПРИГОДИТСЯ ВАМ НЕ ТОЛЬКО НА НОВЫЙ ГОД, НО И НА ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ.

ЗАКУСКИ





ЗАКУСКИ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Закусочный торт с красной рыбой и шпинатом

Закусочные эклеры с семгой и базиликовым кремом

Брускетты с подкопченной сардиной иваси и яблочным соусом

Брускетты с сельдью и печеной свеклой

Сырные трубочки с лососем и сырным кремом

Гравлакс со свеклой

Канапе на сырном печенье

Профитроли с кракелюром и лососевым муссом

Профитроли с форшмаком

Фаршированный кальмар с грибами

Маринованная скумбрия

Мини-бутерброды с лососем и кремом из хрена

Рийет из копченого лосося

Кростини с гуакамоле и креветками

Веррины с кремом из горошка и острыми креветками

Гравлакс – соленый лосось

Сельдь со свеклой по-татарски

Эклеры с креветочным кремом и тар-таром из хурмы

Тартинки с сельдью и сметанным соусом с хреном

Жареные креветки в беконе с острым томатным соусом

Террин из красной и белой рыбы со сливочным сыром

Тартар из лосося с кремом из авокадо

Креветки с имбирем в тесте фило

Закуска из сельди с яблоками и сметанным соусом

Профитроли со сливочным сыром и лососем

Тартар из лосося и авокадо на огурцах

Рулетики из лосося с белым хлебом и сливочным сыром

Мини-блинчики с лососем и острым сметанным кремом

Канапе из креветок с помидорками черри

Лососевый салат в ракушках

Фаршированная щука

Закусочные профитроли со сливочным кремом и креветками

Канапе из креветок и огурца на тостах

Креветочные заварные шарики

Шампиньоны с лососем в беконе

Лосось со сливочным кремом в стаканчиках из огурца

Фаршированные яйца с лососем и огурцом

Лодочки из помидоров с авокадо и креветками

Волованы с красной икрой

Форшмак

Закусочный рулет с копченой форелью

ЗАКУСКИ ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ

Куриный террин со свиной вырезкой

Террин из свинины с сухофруктами

Террин из свиной рульки

Мясные шарики в ягодной глазури

Тарталетки с ветчиной и луком

Тар-тар из телятины

Рийет из кролика

Буженина

Канапе из салями с фетой и огурцом

Канапе из ветчины с сырной начинкой

Канапе из ветчины и оливок

Яйца, фаршированные ветчиной

Террин из свинины с куриной печенью

Мини-гамбургеры

Заливное из говяжьего языка

Террин из свинины с куриной печенью и сухофруктами

Остро-сладкие закусочные фрикадельки

Чернослив в беконе с голубым сыром

Нежный паштет из куриной печени

Канапе из острой утки с моцареллой и виноградом

Мини-брускетты с уткой и карамелизированными яблоками

Профитроли с острым куриным салатом

Террин из курицы с кешью

Террин из индейки и курицы с розовым перцем

Брускетта с уткой, рукколой и бальзамическим соусом

Террин из утки с фисташками и сушеной клюквой

Медово-лимонные куриные грудки

Шарики из курицы с рисом

Перепелиные яйца по-шотландски

Террин из курицы со сладким перцем

Шашлычки с курицей, фетой и маринованными овощами

Закусочные куриные фрикадельки в кунжуте

Куриные шашлычки на шпажках

Тарталетки с копченой курицей и картофелем

Закуска из копченой курицы на огурцах

Мини-бургеры из курицы с соусом айоли

ЗАКУСКИ ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

Томатный рулет с печеным перцем и сыром

Перевернутые профитроли с сырным кремом и перцем

Рулетики из цуккини с печеным перцем

Быстрые баклажаны по-китайски

Шампиньоны в медовом маринаде

Тарталетки с белыми грибами

Паштет из зеленого горошка и авокадо с мятой

Мгновенные малосольные огурцы

Фаршированные яйца с копченым лососем

Креветочный салат в ракушках

Тарталетки-перевертыши с шампиньонами

Рулетики из печеного перца с сырным кремом

Рулетики из баклажана с фетой и помидором

Волованы с грибной начинкой

Шампиньоны с чесноком и хересом

Грибы в сливочной заливке

Шампиньоны с бальзамическим уксусом

Помидоры с базиликовым кремом

Маринованные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны

ЗАКУСКИ ИЗ СЫРА И ЯИЦ

Пикантные сырные шарики

Томатные тарталетки с сыром

Шпинатный рулет с вялеными томатами

Тарталетки с грушей и голубым сыром

Веррины “Капрезе”

Канапе с камамбером и персиком

Запеченный инжир с голубым сыром и медом

Сырные палочки

Запеченный камамбер с медом и орехами

Закусочные капкейки со сливочно-базиликовым кремом

Закусочные шарики из голубого сыра с виноградом

Закусочный штрудель с грибами и сыром

Канапе из сырного ассорти и фруктов

Сырные гужеры

Тосты с грушами и голубым сыром

Салат «Капрезе» в слоеных стаканчиках

Канапе с кремом из феты и песто с томатами

Мильфёй из помидора с моцареллой

Шарики из феты с грецкими орехами

Заварные сырные шарики

САЛАТЫ

САЛАТЫ С ПТИЦЕЙ

Салат с томленой уткой, брокколи и ореховой заправкой

Салат с куриными сердечками и баклажаном

Салат с тыквой, грибами и утиной грудкой

Салат с куриной печенью и яйцом пашот

Салат из печеной курицы с оливками

Салат с уткой и жареной тыквой

Салат с курицей и вешенками с заправкой песто

Салат из индейки с шампиньонами

Салат из утки с припущенными помидорами черри

Салат с острой курицей и маринованными овощами

Салат из утки с овощами и соусом наршараб

Салат из курицы с цуккини и томатами черри

Салат с уткой и печеным сладким перцем

Салат из рукколы с уткой и грушей

Салат с куриной печенью и бальзамической заправкой

Сытный салат с копченой курицей и авокадо

Кобб-салат

Салат с курицей, томатами и шафрановым винегретом

Салат из курицы и помидоров

Салат из курицы с фетой и апельсином

Салат из курицы с авокадо

Салат из курицы с фруктами

Салат из курицы с цуккини и помидорами

Калифорнийский куриный салат

Салат из копченой курицы, яблок и грецких орехов

“Цезарь” с курицей

Салат из индейки в ананасе

Теплый салат из курицы со свеклой и сухариками

Салат из курицы с огурцом и кукурузой

Салат из курицы с манго и рукколой

Рубленый салат с острой индейкой

Салат с курицей и цуккини

Салат с авокадо и копченой курицей

Салат Оливье с курицей под соусом айоли

Перигорский салат

САЛАТЫ С МЯСОМ

Салат с ростбифом и зеленой заправкой

Теплый салат с азиатскими фрикадельками

Салат с бужениной и жареными овощами

Теплый салат со стейком и картофелем

Салат с печеной свеклой, голубым сыром и вяленым окороком

Салат с языком, дайконом и сладким перцем

Салат с шампиньонами, авокадо и хрустящим беконом

Салат из языка с зеленым горошком

Салат с ростбифом и припущенными томатами черри

Теплый салат с острой говядиной и сладким перцем

Салат из шпината с шампиньонами, яйцом и беконом

Оливье с копченым языком

Теплый салат из картофеля, грибов и голубого сыра

Салат с малосольной форелью и авокадо

Шеф-салат

Салат из окорока и горошка

Салат с бастурмой и бальзамической заправкой

Салат с языком и авокадо

Пражский салат

Салат со шпинатом и теплой заправкой

Салат со свиным сердцем

САЛАТЫ С РЫБОЙ И МОРЕПРОДУКТАМИ

Салат с рисом, сельдереем и икрой минтая

Салат с тунцом и авокадо

Средиземноморский салат с осьминогами

Салат с острыми креветками и арахисовой заправкой

Салат с креветками, апельсином и ореховой заправкой

Салат из креветок с манго, мини-моцареллой и медовой заправкой

Салат с мидиями в вине, редисом и огурцом

Салат из лосося с авокадо и вялеными томатами

Салат из лосося с брокколи

Салат Нисуаз

Салат из рукколы с креветками и помело

Теплый салат с лососем и свеклой

Салат из форели с картофелем и зеленой фасолью

Салат с тунцом и авокадо

Салат с креветками и апельсином

Салат из кальмара, яиц и огурца

Салат с картофелем, свеклой и копченой скумбрией

Салат с креветками и белой фасолью

Салат из лосося и огурца с медовой заправкой

Сельдь под шубой с зеленым чесночным соусом

Салат с лососем и шпинатом

Салат с сельдью и яблоком

Салат из мидий в сырной корзиночке

Салат “Красное море”

САЛАТЫ С ЯЙЦАМИ И СЫРОМ

Салат из помидоров с фетой и базиликовой заправкой

Картофельный салат с яйцами и горошком

Салат с помидорами и ростками сои

Салат из томатов и фасоли в средиземноморском стиле

Шопский салат

Греческий салат

Салат с грушами и голубым сыром

Салат из моцареллы, томатов и перепелиных яиц

Салат из козьего сыра и свеклы с рукколой

Салат с фасолью и апельсином и фетой

ОВОЩНЫЕ САЛАТЫ

Вальдорфский салат

Салат с авокадо и кукурузой

Салат из капусты с апельсинами и зеленью

Салат из маринованной цветной капусты

Капустный салат с каперсами

Теплый салат из шампиньонов

ГОРЯЧЕЕ

КУРИЦА

Фаршированные куриные ножки с зеленым муслином

Печеный перец, фаршированный курицей и овощами

Фаршированные шампиньоны с курицей

Куриный рулет с говяжьим фаршем

Фаршированные баклажаны с курицей

Рулет из курицы с базиликом

Курица, фаршированная ананасами

Куриные ножки, фаршированные грибами

Галантин из курицы с перепелиными яйцами

Рубленый рулет из курицы с брокколи

Куриное филе а ля Шиври

Куриный террин со свиной вырезкой

Рулет из курицы с рататуем

Запечённые цыплята с горчичным маринадом

Курица, запеченная с лимоном и розмарином

Запеченная курица с картофелем и грибами

Куриная грудка с грибами и клюквенным соусом

Рубленый рулет из курицы с печенью

Террин из курицы с кешью

Курица, запеченная с овощами

Шашлычки из курицы в соевом маринаде

Куриные грудки, фаршированные фетой

Сатай из курицы с арахисовым соусом

Куриные рулетики с полентой и сливочным базиликовым соусом

Цыпленок в пряном маринаде

Куриные шашлычки в розмариново-апельсиновом маринаде

Куриные котлеты с яблоками в беконе

Куриные ножки в пряном маринаде

Куриное филе le Cordon Bleu

Курица, запеченная с лимоном

Рулет из курицы с печенью

Запеченная курица с каштанами

Куриные шашлычки с лимоном и зеленью

Куриное филе в беконе и сухарях

Куриные ножки в беконе

Запеченная курица в паприке

Курица с имбирем и острым перцем

Курица, фаршированная рисом и сухофруктами

Курица с 40 зубчиками чеснока

Куриные грудки в сырной панировке с томатным соусом

Куриные ножки в розмариновом кляре

Куриные рулетики с мятно-миндальной начинкой

Куриные грудки в миндальной крошке

Фаршированные окорочка с грибами

Курица с хрустящей корочкой

Рулет из курицы с овощами

Фаршированные куриные ножки

УТКА, ГУСЬ И ИНДЕЙКА

Утиные ножки с яблочно-смородиновым чатни

Шампиньоны, фаршированные индейкой

Индейка, запеченная с айвой

Запеченное бедро индейки в пряном маринаде

Запеченное бедро индейки в медовой глазури

Запеченная утка в лаймово-медовой глазури

Утка в соево-апельсиновой глазури с пятью специями

Гусь с яблоками и апельсинами

Утиная грудка с брусничным соусом и жареной полентой

Утиное филе с цуккини и лаймово-медовым соусом

Утка, запеченная с лимонами и тыквой

Запеченная утка с апельсиново-коньячным ароматом

Утиные грудки в соево-ананасовом соусе

Запеченная утка в глазури из меда и соевого соуса

Утка с грибами и картофелем

Утка с яблоками

Утка с корнеплодами и вишнево-винным соусом

Запеченное бедро индейки

Мясной рулет из индейки

Рулет из индейки с базиликом

Бризоль из филе индейки

Индюшиный рулет с фруктами

Фаршированная грудка индейки

ГОВЯДИНА, БАРАНИНА



Мясная буханка с овсяными хлопьями

Запеченная говяжья вырезка с соте из перца и грибов

Рулетики из баклажана с мясом

Рулет из говядины с курицей

Перепелиные яйца по-шотландски с говядиной

Корейка барашка в зеленой панировке

Запеченная баранья нога с розмарином

Пряный ростбиф на ребрах

Ростбиф с перцем и печеными овощами

Мясной рулет с брокколи и грибами

Запеченный бараний окорок с соусом из феты

Говяжья вырезка в ореховой корочке

Ростбиф с песто из базилика и вяленых томатов

Ростбиф в имбирно-луковом маринаде

Стейк из говядины с тыквенным соусом и пюре из брокколи

Ростбиф с чесноком и луково-винным соусом

Запеченная говяжья вырезка с грибами в тесте фило

Шашлычки из говядины со сладким перцем в имбирном маринаде

Ростбиф в пряных травах с горчичным маслом

Мясной рулет с вареными яйцами

Филе миньон с бальзамическим соусом и овощами

Шашлычки из говядины с грибами и луком

Говядина «Веллингтон»

Ростбиф с запеченным луком и шампиньонами

СВИНИНА

Мясная буханка со шпинатом и копченой грудинкой

Запеченный окорок в азиатском маринаде

Фаршированные баклажаны с мясом

Запеченный свиной окорок в пряном маринаде

Свиная шея в венгерском маринаде

Мясные гнезда с курицей и брокколи

Запеченный свиной окорок в цитрусовом маринаде

Мясная буханка с лесными грибами

Рулетики со сладким перцем и огурчиком

Мясной рулет с белыми грибами

Печеная свиная шея с овощами по-азиатски

Рубленый рулет из свинины с перцем и огурцами

Свиной окорок, запеченный в пиве

Мясной пирог с лесными грибами

Мясная буханка с грибами

Свиная вырезка с начинкой из чернослива

Свиная корейка, запеченная с пряностями

Рубленый мясной рулет со сладким перцем

Запеченная свиная шея, шпигованная чесноком, с соусом бер руж

Пряная запеченная свиная шея с картофелем

Рубленые рулетики с вялеными томатами

Свиная вырезка по-венгерски

Мясной рулет с сыром и ветчиной

Свиная вырезка в горчичном маринаде

Свинина в кунжутной панировке

Свиной окорок, запеченный в беконе с розмарином

Свиная корейка, фаршированная грибами

Острый мясной рулет в мексиканском стиле

Шампиньоны, фаршированные мясом

Свиное филе, фаршированное сухофруктами и каштанами

Свиная вырезка, фаршированная курагой

Свиное филе, запеченное с яблоками

Свиная вырезка с инжиром в беконе

Свинина, запеченная с луком и чесноком

Мясной рулет с брокколи и цветной капустой

Мясной рулет с картофельной начинкой

Отбивные из вырезки в пармезане

Свиная вырезка с травами в беконе

Мясной рулет со шпинатом и грибами

Мясной рулет “Конфетти”

Свиной рулет с миндалем

Свиная вырезка в вишневом соусе

Рулетики из свинины с черносливом

КРОЛИК

Кролик, тушеный в белом вине с оливками

Кролик в горчично-медовом соусе

Лимонное рагу из кролика

Тушеный кролик с картофелем и оливками

Кролик, тушенный в пиве

РЫБА

Запеченная речная форель с травами и лимоном

Рулеты из скумбрии с петрушечным песто

Штрудель с белой рыбой и шпинатом

Стейки из форели с овощами-вок

Пряные стейки из лосося с имбирем

Лосось с хрустящей корочкой и эстрагоновым винегретом

Запеченный сибас с салатом в греческом стиле

Запеченный лосось с фисташками и горчицей

Рулетики из дорады с шафрановым ризотто

Запеченный лосось в медово-горчичном соусе

Лосось с миндальной корочкой и соусом из лисичек

Треска в конверте из пергамента на подушке из овощной лапши

Дорада с картофельным гарниром и сливочно-горчичным соусом

Рулетики из сибаса с песто

Тилапия в конверте с песто из петрушки и фисташек

Лосось с цуккини в конверте

Лосось под укропным соусом

Тилапия в хрустящей картофельной корочке

Лосось с маслинами и томатами

Запеченный лосось с сырно-ореховой корочкой

Котлеты из красной и белой рыбы

Форель, запеченная в пергаменте

Рулетики из тилапии с грибами

Шашлычки из семги с карри

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ и ЧИЗКЕЙКИ

ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ

Торт “Опера”

Торт “Добош”

Торт “Монастырская изба”

Маковый торт с кофейным кремом

Торт “Панчо” с вишней

Торт “Ленинградский”

Йогуртовый пирог с персиками

Нежный творожный торт с персиками

Меренговый рулет с малиной и фисташками

Пирожные шу с кремом “Бейлиз”

Торт “Медведь в малиннике”

Заварные пирожные “Орешек” по ГОСТу

Пирожные шу с малиновым кремом

Заварные кольца с творожным кремом

Сицилийская кассата

Торт “Птичье молоко” со смородиной

Медовик с лимонным кремом

Торт “Шоколадная девочка”

Домашний “Наполеон” с кремом “пломбир”

Заварные пирожные с кремом из голубики

Румынский медово-ореховый торт

Муссовое пирожное с шоколадом и маракуйей

Шу “Париж-Брест”

Маковый торт с заварным кремом

Тыквенный рулет с кремом из сливочного сыра

Шоколадный-шоколадный торт

Торт “Подарочный” по ГОСТу

Торт “Три шоколада”

Заварной творожник на медовом тесте

Клубничный торт с двумя кремами

Торт “Сказка” по ГОСТу

Торт “Микадо”

Шоколадно-медовый торт

Торт “Молочная девочка”

Морковно-тыквенный торт

Торт “Шалаш любви”

Торт с заварным шоколадным кремом и клубникой

Шоколадное пирожное с вишней

Кокосовый торт с лимонным курдом

Халвичный торт

Шоколадный рулет с пьяной вишней

Торт “Мудрый еврей”

Торт “Эстерхази”

Медовик “Ателье”

Йогуртовый торт с яблоками и карамелью

Радужный торт

Киевский торт по ГОСТу

Торт “Прага”

Миндальный рулет с манговым муссом

Малиновый торт с шоколадом

Шоколадное “Птичье молоко”

Торт “Смородина в шоколаде”

Торт с яичным ликером

Маковое пирожное с апельсиновым кремом

Пирог Карпатка

Торт “Моцарт”

Ореховый торт с масляным кремом

Лимонный пирог с меренгой

Торт “Птичье молоко”

Парижский флан

Клубничный тарт с заварным кремом

Торт “Клубничный мусс”

Шоколадно-ореховый торт с “Нутеллой”

Маковый торт с кремом из вареной сгущенки

Ленивый “Наполеон” со сливочным кремом

Шоколадный торт a la “Sacher”

Медовый торт с грецкими орехами

Черемуховый торт со сметанным кремом

Торт “Тирамису”

Торт “Черный лес”

Торт “Красный бархат”

Морковный пирог с кремом из сливочного сыра

Рулет “Рождественское полено” с кремом из белого шоколада

Торт со взбитыми сливками

Ленивый шоколадный торт с печеньем

Шоколадный торт

Шоколадный пирог с ганашем

Шоколадно-кофейный пирог со сметанным кремом

Торт с клубникой и маскарпоне

Тарт с миндалем и молочным шоколадом

Шоколадно-вишневый торт со сливочным кремом

Пряный яблочный торт

Шоколадно-банановый торт

Торт “Кокосово-шоколадный мусс”

Эклеры с итальяским сливочным кремом и шоколадом

Шу с заварным и малиновым кремом

Фондан

Крокембуш

ЧИЗКЕЙКИ

Малиновый чизкейк

Чизкейк “Мокка”

Апельсиновый чизкейк

Чизкейк Сан Себастьян

Тыквенный чизкейк

Чизкейк с Нутеллой

Чизкейк с вареной сгущенкой

Холодный вишневый чизкейк

Чизкейк “Тирамису”

Карамельный мраморный чизкейк

Чизкейк с маковой прослойкой

Японский чизкейк

Чизкейк “Нью-Йорк”

Чизкейк с пралине из грецких орехов

Малиновый чизкейк с белым шоколадом

Чизкейк «Бейлиз»

Чизкейк с белым шоколадом и клубничным желе

Чизкейк “Шоколадное безумие”

Мини-чизкейки с ягодами

Тройной шоколадный чизкейк

Черничный чизкейк без выпечки

Черничный творожный торт без выпечки

ДЕСЕРТЫ

Шоколадные шарики “Брауни”

Малиновый мусс

Шоколадные трюфели с маракуйей

Тыквенное крем-брюле

Персиково-апельсиновое желе

Апельсиново-малиновое желе из шампанского

Арахисовая помадка с медом

Вишневое йогуртовое желе

Простой карамельный пудинг

Мусс “Амаретто”

Клубничное желе с шампанским

Сливочный десерт с шоколадным печеньем

Шоколадно-арахисовая помадка

Шоколадные трюфели с лаймом и медом

Домашний “Сникерс”

Карамельная панна котта

Бригадейро – домашние бразильские конфеты

Карамельная панна котта

Конфеты с арахисовой пастой

Лимонный десерт с маскарпоне

Розовые трюфели из белого шоколада

Запеченный шоколадный крем с малиной

Ванильный пудинг с персиками

Чизкейк в стакане с клубникой

Шоколадно-ванильный пудинг с клубникой

Клубничный мусс

Чернично-ванильная панна-котта

Трюфели из молочного шоколада с лавандой и медом

Карамельный мусс

Домашние мятные маршмеллоу

Десерт из осенних фруктов с маскарпоне и манго

Десерт “Малиновое лето” с чизкейковым кремом

Яблочный штрудель

Печеные яблоки с медом и меренгой

Крем Каталана

Горячий белый шоколад с клубникой

Конфеты “Каштаны”

Шоколадная плитка с орехами и сушеной клюквой

Абрикосовая панна котта

Шоколадное крем-брюле

Заварные кольца с апельсиновым кремом из рикотты

Магический пирог

Шоколадная помадка с вареной сгущенкой и орехами

Крем-брюле

Ореховые конфеты в белом шоколаде

Желе “Кофе со сливками”

Фламбированные груши с апельсиновым ликером

Груши в красном вине с пряностями

Тирамису

Безе “Ёлочки”

Желе из шампанского с виноградом

Шоколадная панна котта

Салат из тропических фруктов

Крем-карамель

Сметанное желе с орехами

Чернично-сливочное желе

Клубничная панна котта

Нуга в шоколаде

Фруктовый салат с клубникой в ананасе

Панна котта с клубничным желе

Конфеты из миндаля и белого шоколада

Миндаль в шоколаде

Простые шоколадные трюфели

Вишневый штрудель

Сметанно-клубничное желе

Выбирайте, готовьте и радуйте своих близких! Хороших вам праздников, неизменно радостного настроения и вдохновения!