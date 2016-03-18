Рецепт приготовления:

Сердце нарезаем на среднего размера кусочки. Лук, бекон и сельдерей мелко рубим. Морковь нарезаем толстыми ломтиками поперек. Мелко рубим лук.

В сковороде на сильном огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. в несколько заходов быстро обжариваем кусочки сердца со всех сторон, по 1-1,15 минуты на заход.

Перекладываем в кастрюлю с толстым дном или горшок для тушения.

Уменьшаем огонь до среднего. Кладем в сковороду лук, сельдерей, морковь и бекон. Жарим, помешивая, 5-6 минут.

Добавляем муку и жарим, помешивая, 1 минуту. Вливаем вино, хорошо размешиваем и готовим еще пару минут.

Перекладываем содержимое сковороды в горшок к обжаренному сердцу. Добавляем мелко нарубленный чеснок и тимьян, солим и перчим по вкусу. Добавляем воды или бульона так, чтобы она не доставала до верха содержимого горшка примерно на треть высоты слоя ингредиентов.

Ставим на сильный огонь, доводим до кипения, затем уменьшаем нагрев практически до минимума и тушим до мягкости сердца, около 2 часов.

Брюссельскую капусту бланшируем в кипящей воде с добавлением соли и уксуса (1 ст.л. на литр воды) в течение 4 минут. Это необходимо для того, чтобы избавиться от горечи, которая очень часто бывает в замороженной брюссельской капусте.

Сливаем воду. Кочанчики разрезаем на половинки (или оставляем целыми). Кладем в жаркое и тушим 15 минут. Выключаем.

Подаем.

Приятного аппетита!