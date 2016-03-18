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    • Жаркое из свиного сердца с брюссельской капустой

    Жаркое из свиного сердца с брюссельской капустой

    [Всего голосов: 2    Средний: 3/5]
    3 / 2
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     145 минут
     Средний

    Я тут начинаю водить дружбу с брюссельской капустой. Раньше как-то не удавалось толком наладить с ней отношения, а сейчас вдруг попёрло :) Буду приобщать и тех из вас, кто тоже до сих пор ее не полюбил. Ну, по крайней мере, попробую. В сегодняшнем блюде основной ингредиент - не брюссельская капуста, но она там тоже присутствует.

    Когда будете готовить, то учитывайте, что сердце - как свиное, так и говяжье - мышца натруженная. Поэтому тушить его нужно долго и обстоятельно. Рассчитывайте сразу часа на два.

    Вторые блюда
     4
     18.03.2016
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    Ингредиенты на 6 порций:

    Основа

    Рецепт приготовления:

     

    Состав

    Сердце нарезаем на среднего размера кусочки. Лук, бекон и сельдерей мелко рубим. Морковь нарезаем толстыми ломтиками поперек. Мелко рубим лук.

    В сковороде на сильном огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. в несколько заходов быстро обжариваем кусочки сердца со всех сторон, по 1-1,15 минуты на заход.

    Жарим сердце

    Перекладываем в кастрюлю с толстым дном или горшок для тушения.

    Уменьшаем огонь до среднего. Кладем в сковороду лук, сельдерей, морковь и бекон. Жарим, помешивая, 5-6 минут.

    Жарим овощи

    Добавляем муку и жарим, помешивая, 1 минуту. Вливаем вино, хорошо размешиваем и готовим еще пару минут.

    + вино

    Перекладываем содержимое сковороды в горшок к обжаренному сердцу. Добавляем мелко нарубленный чеснок и тимьян, солим и перчим по вкусу. Добавляем воды или бульона так, чтобы она не доставала до верха содержимого горшка примерно на треть высоты слоя ингредиентов.

    Кладем всё в горшок

    Ставим на сильный огонь, доводим до кипения, затем уменьшаем нагрев практически до минимума и тушим до мягкости сердца, около 2 часов.

    Брюссельскую капусту бланшируем в кипящей воде с добавлением соли и уксуса (1 ст.л. на литр воды) в течение 4 минут. Это необходимо для того, чтобы избавиться от горечи, которая очень часто бывает в замороженной брюссельской капусте.

    Сливаем воду. Кочанчики разрезаем на половинки (или оставляем целыми). Кладем в жаркое и тушим 15 минут. Выключаем.

    Подаем.

    Жаркое из свиного сердца с брюссельской капустой

    Приятного аппетита!

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    Комментарии

    Все (4)
    С фото
    Topaz
    Topaz

    Полюбила брюссельскую капусту, когда стала готовить ее на восточный манер: обжарить и немного потушить с соевым соусом, имбирем,чесноком, кунжутным маслом и кунжутом. Очень даже – в виде гарнирчика, рекомендую. Для разнообразия делаю в дуэте с обжаренными шампиньонами.

    2
      Голос против
    0
    Ответить
    20.03.16 21:38
    Alla
    Alla

    Танечка, спасибо за рецепт! Спасибо за идею,Topaz.

    0
      Голос против
    0
    Ответить
    22.03.16 12:24
    Анна
    Анна

    А можно использовать говяжье сердце?

    0
      Голос против
    0
    Ответить
    21.03.16 10:54
    amd2008
    amd2008

    конечно

    0
      Голос против
    0
    Ответить
    21.03.16 12:41
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