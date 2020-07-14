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    • Лисички конфи на зиму

    Лисички конфи на зиму

    [Всего голосов: 4    Средний: 4.8/5]
    4.75 / 4
    Голосовать могут только зарегистрированные пользователи
     100 минут
     Справится и новичок

    Похоже, у меня новый фаворит среди вариантов заготовки лисичек на зиму 🤩 Лисички конфи - томленые в сливочном масле. Это невероятно вкусно! И очень удобно: открыл зимой банку, кинул на сковородку и чуть прогрел. А дико ароматное масло - в картошечку.

    Вчера переработала так 4 кг грибов и, похоже, надо делать еще 👩‍🍳

    Количество масла сокращать нельзя - пропорции рассчитаны ровно так, чтобы масла хватило залить все грибы по весу. Таким способом можно заготавливать еще и белые грибы и подосиновики.

    Консервирование и заготовки
     7
     14.07.2020
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    Ингредиенты на 600 мл готового продукта:

    Основа

    Рецепт приготовления:

    Грибы хорошо промываем и откидываем на дуршлаг.

    В широкой большой кастрюле (у меня вок, можно готовить в казане) растапливаем масло.

    Кладем сразу все грибы, добавляем соль.

    Доводим до кипения. Лисички пустят много сока.

    Готовим на среднем нагреве БЕЗ крышки, пока не выварится весь грибной сок и сыворотка из масла, а само масло не станет прозрачным.

    С 2 кг грибов за раз у меня это заняло примерно 45 минут. Чем меньше количество и чем шире дно кастрюли - тем быстрее будет процесс.

    Когда масло станет прозрачным, при постоянном помешивании чуть поджариваем в нем грибы, буквально пару минут.

    Снимаем с нагрева, раскладываем по стерилизованным банкам и заливаем маслом из кастрюли. Масло должно полностью покрывать грибы сверху.

    Закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать.

    Остывшие банки храним в холодильнике. Или в глубоком погребе, если вам повезло жить в собственном доме.

    Приятного аппетита!

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    Комментарии

    Все (7)
    С фото
    Olga D.
    Olga D.

    Даа, это блюдо не для американского населения… Очень очень хочется лисичек…. Эх…..

    8
    • 2 гостя
    -2
    Ответить
    15.07.20 06:23
    Ольга

    Сразу вопрос) Можно это блюдо закатать в банки так, чтоб не в холодильнике хранить? Места у нас мало(
    или подскажите, как правильно заморозить лисички, чтоб не горчили?

    1
      Голос против
    0
    Ответить
    17.07.20 12:15
    Светлана
    Светлана

    Привет. Лисички нужно сначала подарить в подсоленной воде минут 10, а потом откинуть на дуршлаг дать стечь воде. Затем разложить по пакетам и в морозилку. Без подарки они будут горчить.

    0
      Голос против
    0
    Ответить
    23.07.20 19:43
    сергей
    сергей

    замораживаю все грибы отвариваю 20 минут и лисички в том числе кстати гриб антигельминтный

    0
      Голос против
    0
    Ответить
    25.07.20 11:04
    Александра
    Александра

    Что бы не горчили , нужно чуть-чуть притушить не добавляя воду, в них и так воды много. Проверено-не горчат. А если просто морозить (был опыт с большим объемом и зимой было ооочень обидно)то да- будут горчить.

    1
      Голос против
    0
    Ответить
    17.07.20 13:34
    Ольга

    Такой был опыт( Замораживала жареные, горчили сильно все равно…

    0
      Голос против
    0
    Ответить
    21.07.20 22:19
    Ирина
    Ирина

    Просто обалденные грибы получились

    0
      Голос против
    0
    Ответить
    19.07.20 16:00
    avatar
    wpDiscuz
    0
    16
    3
    4
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