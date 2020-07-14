Рецепт приготовления:

Грибы хорошо промываем и откидываем на дуршлаг.

В широкой большой кастрюле (у меня вок, можно готовить в казане) растапливаем масло.

Кладем сразу все грибы, добавляем соль.

Доводим до кипения. Лисички пустят много сока.

Готовим на среднем нагреве БЕЗ крышки, пока не выварится весь грибной сок и сыворотка из масла, а само масло не станет прозрачным.

С 2 кг грибов за раз у меня это заняло примерно 45 минут. Чем меньше количество и чем шире дно кастрюли - тем быстрее будет процесс.

Когда масло станет прозрачным, при постоянном помешивании чуть поджариваем в нем грибы, буквально пару минут.

Снимаем с нагрева, раскладываем по стерилизованным банкам и заливаем маслом из кастрюли. Масло должно полностью покрывать грибы сверху.

Закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать.

Остывшие банки храним в холодильнике. Или в глубоком погребе, если вам повезло жить в собственном доме.

Приятного аппетита!