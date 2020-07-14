Ингредиенты на 600 мл готового продукта:
Основа
- 1 килограмм
- 350 грамм
- 15 грамм
Рецепт приготовления:
Грибы хорошо промываем и откидываем на дуршлаг.
В широкой большой кастрюле (у меня вок, можно готовить в казане) растапливаем масло.
Кладем сразу все грибы, добавляем соль.
Доводим до кипения. Лисички пустят много сока.
Готовим на среднем нагреве БЕЗ крышки, пока не выварится весь грибной сок и сыворотка из масла, а само масло не станет прозрачным.
С 2 кг грибов за раз у меня это заняло примерно 45 минут. Чем меньше количество и чем шире дно кастрюли - тем быстрее будет процесс.
Когда масло станет прозрачным, при постоянном помешивании чуть поджариваем в нем грибы, буквально пару минут.
Снимаем с нагрева, раскладываем по стерилизованным банкам и заливаем маслом из кастрюли. Масло должно полностью покрывать грибы сверху.
Закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать.
Остывшие банки храним в холодильнике. Или в глубоком погребе, если вам повезло жить в собственном доме.
Приятного аппетита!
Комментарии
Даа, это блюдо не для американского населения… Очень очень хочется лисичек…. Эх…..
Сразу вопрос) Можно это блюдо закатать в банки так, чтоб не в холодильнике хранить? Места у нас мало(
или подскажите, как правильно заморозить лисички, чтоб не горчили?
Голос против
Привет. Лисички нужно сначала подарить в подсоленной воде минут 10, а потом откинуть на дуршлаг дать стечь воде. Затем разложить по пакетам и в морозилку. Без подарки они будут горчить.
Голос за
Голос против
замораживаю все грибы отвариваю 20 минут и лисички в том числе кстати гриб антигельминтный
Голос за
Голос против
Что бы не горчили , нужно чуть-чуть притушить не добавляя воду, в них и так воды много. Проверено-не горчат. А если просто морозить (был опыт с большим объемом и зимой было ооочень обидно)то да- будут горчить.
Голос против
Такой был опыт( Замораживала жареные, горчили сильно все равно…
Голос за
Голос против
Просто обалденные грибы получились
Голос за
Голос против